جيه بي مورجان يخفض توقعات سعر النفط لعامي 2017 و2018

خفض بنك جيه.بي مورجان توقعاته لسعر النفط الخام بما يتماشى مع إعادة تقييم آفاق الإمدادات خارج المنظمة من الولايات المتحدة وكندا والمملكة المتحدة.



وقال البنك ، في مذكرة يوم الجمعة الماضي، إنه يتوقع وصول سعر مزيج برنت إلى 55.75 دولار للبرميل في 2017 وإلى 55.50 دولار في 2018، بحسب ما ورد في رويترز.

أما خام غرب تكساس الوسيط الأميركي، فيتوقع البنك أن يبلغ سعره 53.75 دولار هذا العام و53.50 دولار العام المقبل.



وانخفض سعر النفط أكثر من 1% اليوم الاثنين مع تخفيضات قياسية لمراهنات المستثمرين على ارتفاع أسعار الخام عقب صدور بيانات قوية عن منصات الحفر النفطية في الولايات المتحدة أذكت المخاوف بشأن فاعلية تخفيضات الإنتاج التي تقودها أوبك لتقليص تخمة المعروض.