مصر تنتهي من حفر البئر السابعة في حقل "ظهر" العملاق

أعلنت وزارة #البترول والثروة المعدنية في #مصر، أنه تم الانتهاء من أعمال حفر 7 آبار وجارٍ حفر البئر الاستكشافية "ظهر-1" العميق، وذلك في إطار البرنامج الزمني للمرحلة الأولى لتنمية الحقل.

وخلال اجتماع بحضور الوزير المصري، المهندس طارق الملا، لمتابعة أعمال الحفر، تم استعراض برنامج عمل حفر الآبار التنموية التي ستوضع على الإنتاج ضمن المرحلة الأولى التي تستهدف إنتاج مليار قدم مكعبة غاز يومياً بنهاية عام 2017 يرتفع إلى 2.7 مليار قدم مكعبة بعد انتهاء تنمية كل الآبار خلال عام 2019.

وأوضح الوزير المصري أن العمل في مشروع تنمية #حقل_ظهر يجري على قدم وساق سواء في تنفيذ برامج حفر الآبار التنموية أو في أعمال الإنشاءات والتجهيزات الخاصة بالأعمال البحرية، وكذلك المحطة البرية لاستقبال ومعالجة غازات حقل ظهر ووضعه على خريطة الإنتاج، وفقاً للبرامج الزمنية المحددة.

وخلال الاجتماع تم استعراض ما تم تحقيقه من أعمال على أرض الواقع مقارنة بالبرنامج الزمني المخطط للمشروع، ووضع الحلول العاجلة لأي صعوبات تعترض الالتزام بالبرنامج الموضوع لتنفيذ المشروع في التوقيت المحدد.

كما تم استعراض تنفيذ الأعمال البحرية الخاصة بشبكة الخطوط تحت السطحية لنقل الغاز والخدمات من الآبار لمحطة المعالجة البرية والتي يقوم بأعمال الإنشاءات كل من شركة "سايبم" و"خدمات البترول البحرية"، حيث تتم الأعمال بمعدلات عالية، بالإضافة إلى استعراض البرنامج الزمني لأعمال تصنيع منصة التحكم البحرية بواسطة شركة بتروجت وأعمال التركيبات البحرية الخاصة بها التي سوف تتم بواسطة شركة خدمات البترول البحرية.

وتم استعراض البرنامج الزمني لتنفيذ الأعمال الخاصة بمحطة معالجة وتسهيلات الإنتاج البرية، وتقدم أعمال التصاميم الهندسية بواسطة شركة "إنبي" وتدفق وصول المعدات والمهمات الخاصة بالمشروع وأعمال الإنشاءات المدنية والميكانيكية والكهربية والتي تنفذها شركة بتروجت.

وشدد الوزير على ضرورة استمرار التنسيق والمراجعة المستمرة والمتابعة الميدانية لمراحل تنفيذ المشروع لبدء الإنتاج في الموعد المحدد.