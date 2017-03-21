روسنفت الروسية توقع اتفاقا لتوريد 10 شحنات غاز لمصر

وقعت وحدة تجارة تابعة لشركة #روسنفت أكبر منتج للنفط في #روسيا اتفاقا لتوريد 10 شحنات من #الغاز الطبيعي المسال للشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية (إيجاس) هذا العام.



وقالت روسنفت إن من المتوقع أن تسلم روسنفت تريدنج أول شحنة غاز مسال في مايو/أيار.

وأضافت الشركة "هذا الاتفاق سيساعد على تعزيز الشراكة الاستراتيجية بين روسنفت ومصر في مجال مهم لأمن الطاقة."



وسلمت روسنفت تريدنج ثلاث شحنات من الغاز الطبيعي المسال لمصر في 2016.



وكانت مصر في يوم من الأيام دولة مصدرة للطاقة لكنها صارت مستوردا خالصا بسبب تراجع إنتاج النفط والغاز وزيادة الاستهلاك.



وتحاول مصر تسريع وتيرة الإنتاج في الاكتشافات التي تحققت في الآونة الأخيرة لسد فجوة الطاقة لديها في أقرب وقت ممكن.



ولا تنتج روسنفت الغاز الطبيعي المسال بنفسها حتى الآن لكنها تخطط لتدشين إنتاج مشترك مع إكسون موبيل في وقت لاحق من هذا العقد.

وامتنعت الشركة عن التعليق على المصدر الذي ستحصل منه على شحنات الغاز التي ستوردها لمصر.