كهرباء نظيفة لـ 50 ألف منزل في دبي

افتتح الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم حاكم دبي يوم أمس، المرحلة الثانية من "مجمع محمد بن راشد للطاقة الشمسية"، بطاقة إنتاجية تصل إلى 200 ميغاوات ستوفر الكهرباء النظيفة لـ50 ألف منزل في إمارة دبي.

وتمت المرحلة الثانية بالشراكة مع كونسورتيوم بقيادة شركة "أكوا باور" السعودية وبتكلفة قاربت 1.5 مليار درهم، وقد تم الانتهاء من تنفيذها قبل الموعد المخطط له في إبريل المقبل.

ومن المقدر أن ينتج مجمع محمد بن راشد للطاقة الشمسية عند اكتماله نحو 5 آلاف ميغاوات من الكهرباء النظيفة ليكون أكبر مجمع من نوعه في العالم لإنتاج الطاقة الشمسية.

وقال سعيد الطاير، العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لهيئة كهرباء ومياه دبي، خلال لقاء له مع قناة "العربية" إن شراكة سعودية إسبانية إماراتية نفذت المرحلة الثانية من مجمع محمد بن راشد

وأضاف الطاير "أن تنفيذ المرحلة الثانية كان ناجحا بكافة المقاييس وسبقنا الموعد المحدد، ومن المقدر أن توفر المرحلة الثانية للكهرباء لـ 50 ألف منزل في دبي. حيث تضمنت المرحلة الثانية من المشروع 2.3 مليون لوح شمسي تنتج 200 ميغاوات.

وكشف الطاير أن الهيئة سجلت أرقاما قياسية أثناء التنفيذ بالنسبة لعدم حدوث إصابات في العمل.