كبار مشتري الغاز المسال يتحالفون لتحسين شروط العقود

يتحالف أكبر مشتري الغاز الطبيعي المسال في العالم معا للحصول على عقود توريد أكثر مرونة في خطوة قد تميل بميزان القوة بدرجة أكبر لصالح المشترين على حساب المنتجين.

وقالت مؤسسة كوريا للغاز (كوجاس) اليوم الخميس، إنها وقعت مذكرة تفاهم في منتصف مارس/آذار مع جيرا اليابانية ومؤسسة النفط البحري الوطنية الصينية (سنوك) لتبادل المعلومات ومن أجل "التعاون في الشراء المشترك للغاز الطبيعي المسال".

واليابان والصين وكوريا الجنوبية أكبر مستوردين للغاز المسال في العالم حيث تستحوذ الدول الثلاث على نحو 55% من المشتريات العالمية، وفقا لبيانات من شركة استشارات الطاقة وود ماكنزي.

ويتحالف أكبر مشتري الدول الثلاث معا لانتزاع تنازلات من المنتجين ستعطيهم مزيدا من المرونة في الإمدادات مثل حق إعادة بيع الواردات إلى أطراف ثالثة، وهو ما لا تسمح به الشروط الحالية لما يسمى بقيود الوجهات.

وقال أتسو ساواكي، المتحدث باسم جيرا "أنشأنا منصة للتشارك والمناقشة وحل قضايانا المشتركة، مثل ممارسات نشاط الغاز المسال التقليدية بما في ذلك قيود الوجهات".

وسيضغط التحالف غير التقليدي لثلاثة مشترين من ثلاث دول على المصدرين، مثل قطر وأستراليا وماليزيا الذين يفضلون ربط العملاء بعقود توريد ثابتة تمتد لعشرات السنين تلزم المشترين بشراء كميات محددة شهريا بصرف النظر عن الطلب ودون الحق في إعادة بيع الإمدادات غير الضرورية إلى مستخدمين نهائيين آخرين.