مصر تواصل توسعة معمل "ميدور" بـ1.9 مليار دولار

تعتزم وزارة البترول والثروة المعدنية بمصر، البدء خلال الفترة المقبلة في تنفيذ المرحلة الثانية من تطوير وتوسعة معمل "ميدور" باستثمارات تقدر بنحو 1.9 مليار دولار.

ووجه وزير البترول المصري، المهندس طارق الملا، خلال الاجتماع باستمرار التنسيق والمتابعة لتنفيذ المرحلة الثانية من مشروع التوسعات المستقبلية بالمعمل لرفع طاقته الإنتاجية بنسبة 60% لزيادة توفير المنتجات البترولية عالية الجودة.

وشدد الوزير خلال الجمعية العامة لشركة الشرق الأوسط لتكرير البترول "ميدور"، على أهمية الإسراع بإجراءات التنفيذ للمشروع ومتابعة جداوله الزمنية ومراجعتها ضماناً لانتهائه في التوقيتات المخططة.

وأكد أن برنامج عمل الوزارة لتطوير معامل التكرير المصرية يعد ركناً مهماً في جهود الدولة لتحقيق النمو الاقتصادي من خلال ما تسهم به المشروعات الجديدة من زيادة في إمدادات الوقود للسوق المحلية لتلبية احتياجات النمو الاقتصادي مع الانتهاء من تنفيذ التوسعات الجارية وفقاً لبرامجها الزمنية المستهدفة.

وأشار إلى أهمية هذه التوسعات في ترشيد استيراد المنتجات البترولية تدريجياً لتخفيف الضغط على النقد الأجنبي، وأوضح أن توسعات معامل التكرير داعم رئيسي لتنفيذ الرؤية الاستراتيجية لقطاع البترول لتحويل مصر إلى مركز إقليمي لتجارة وتداول البترول والغاز.

وأضاف أن قطاع البترول انتهى خلال الشهور القليلة الماضية من تنفيذ وتشغيل مشروعين جديدين لزيادة الطاقات الإنتاجية لمعامل التكرير من خلال مشروع زيادة الطاقة التكريرية لمعمل ميدور بالإسكندرية بنسبة 15% ومشروع وحدة إنتاج البوتاجاز والنافتا لإنتاج البنزين عالي الأوكتين في معمل تكرير أسيوط بصعيد مصر.

واستعرض رئيس شركة "ميدور"، الدكتور محمد عبد العزيز، أهم نتائج الأعمال لعام 2016 حيث تمكنت شركته من تجاوز حاجز النصف مليار برميل تم تكريرها بالمعمل منذ تشغيله في عام 2002 وحتى الآن من خلال تعظيم استغلال إمكانياته والتشغيل الأمثل للوحدات الإنتاجية.

وأشار إلى أن الشركة قامت خلال العام بتكرير حوالي 33.3 مليون برميل، والمساهمة في توفير حوالي 3 ملايين طن من المنتجات البترولية المختلفة للسوق المحلي خلال العام بحوالي 1.2 مليار دولار، لافتاً إلى أنه تم بيع وتسليم هيئة البترول كامل إنتاج المعمل من السولار منخفض الكبريت والبوتاجاز بواقع حوالي 1.7 مليون طن سولار و152 ألف طن بوتاجاز، إضافة إلى 879 ألف طن من البنزين عالي الأوكتين والريفورمات و136 ألف طن من وقود النفاثات.

وأشار إلى التركيز على تعظيم وتفعيل الأنشطة التي تسهم في توفير السيولة الدولارية من خلال تصدير شحنات من الريفورمات ووقود النفاثات والفحم البترولي إلى الأسواق الخارجية بقيمة إجمالية بلغت نحو 392 مليون دولار، إضافة إلى تفعيل نشاط الخلط والمزج بالمعمل من خلال إبرام عقود مع كبرى الشركات العالمية الراغبة في معالجة وتحسين منتج السولار بالمعمل لتخفيض نسبة الكبريت، هذا بالإضافة إلى تفعيل نشاط التخزين للغير وإبرام تعاقد مع إحدى الشركات العالمية لاستخدام صهريج تخزين داخل المعمل مقابل فئة تخزين.