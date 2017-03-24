النفط يهبط والمخزونات تكبح تعافي الأسعار من تراجع حاد

هبطت أسعار #النفط لتجد صعوبة كبيرة في التعافي من أدنى مستوى في 4 أشهر، في ظل قلق المستثمرين من أن تخفيضات المعروض التي تقودها #أوبك لم تنجح حتى الآن في تقليص مخزونات الخام الأميركية المرتفعة عند مستويات قياسية.



وجرت تسوية #خام القياس العالمي مزيج برنت عند 50.56 دولار للبرميل بانخفاض قدره 8 سنتات عن الإغلاق السابق لكنه يظل فوق مستوى 49.71 دولار للبرميل الذي سجله أمس الأربعاء وهو الأدنى منذ 30 نوفمبر عندما أعلنت منظمة البلدان المصدرة للبترول "أوبك" خطط خفض الإنتاج.



وانخفض الخام الأميركي الخفيف 34 سنتا إلى 47.70 دولار للبرميل.



وما زال برنت دون أعلى مستوى للعام فوق 58 دولارا الذي سجله بعد فترة وجيزة من أول يناير عندما بدأ تنفيذ اتفاق #أوبك والمنتجين غير الأعضاء في المنظمة على خفض الإمدادات 1.8 مليون برميل يوميا.



واستمر ارتفاع #المخزونات العالمية على الرغم من تخفيضات الإنتاج التي قادتها أوبك.

وأظهرت بيانات إدارة معلومات الطاقة الأميركية يوم الأربعاء قفزة فاقت التوقعات بمخزونات الولايات المتحدة بلغت 5 ملايين برميل الأسبوع الماضي لتصل إلى 533.1 مليون برميل.