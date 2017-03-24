مصادر: عمان تعتزم خفض إمدادات النفط لآسيا 15% في يونيو

قالت 3 مصادر اليوم الجمعة إن سلطنة عمان، منتج النفط غير العضو في أوبك، أخطرت عملاءها من المشترين بعقود محددة المدة في آسيا بأنها ستخفض إمداداتها 15 % بدءا من يونيو لتلبية الطلب المحلي وفي إطار التزامها بخفض الإنتاج بموجب اتفاق بين المنتجين.



وأبلغت وزارة النفط والغاز العمانية المشترين بأن تخفيضات الإمدادات تأتي أيضا لتلبية الطلب المحلي المتزايد في مصفاة صحار التي تجري توسعتها.