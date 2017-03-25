مسؤول كويتي: 58 دولاراً للنفط نهاية 2017

توقع الرئيس التنفيذي في الشركة الكويتية لصناعة المواد الحفازة، الدكتور حسن قبازرد، أن تلامس أسعار النفط في نهاية 2017 مستوى 58 دولارا للبرميل.

ويأتي توقع المسؤول الكويتي، بحسب ما نقلت عنه وكالة الأنباء الكويتية، مشروطا بـ"إذا التزمت جميع دول منظمة الدول المصدرة للنفط "أوبك" وخارجها باتفاق تخفيض الإنتاج".

وقال قبازرد الذي كان يشغل منصب رئيس دائرة الأبحاث في منظمة "أوبك"، إنه في حال عدم التزام الدول خارج "أوبك" بتعهداتها بخفض إنتاجها من النفط مع الزيادة المطردة للإنتاج الأميركي فمن الممكن أن تهبط الأسعار إلى مستوى 40 دولارا للبرميل.

وأكد أن معدل سعر برميل النفط يعتمد على مدى التزام الدول الأعضاء في "أوبك" وغير الأعضاء باتفاق خفض الإنتاج، إذ إنه "كلما كان الالتزام أكبر ارتفعت الأسعار والعكس صحيح".