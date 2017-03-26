موسكو تجدد التزامها باستكمال خفض إنتاج النفط في أبريل

قال وزير النفط الروسي الكسندر نوفاك اليوم الأحد إن نسبة التزام المنتجين من أوبك وخارجها باتفاق خفض إنتاج الخام بلغت 94%.

وأضاف أن موسكو ملتزمة بخفض الإنتاج بمقدار 300 ألف برميل يوميا حتى نهاية إبريل/نيسان.

كما توقع نوفاك تراجع مخزونات النفط العالمية في الربع الثاني من العام الجاري.

وقال وزير النفط العراقي جبار علي اللعيبي إن بلاده خفضت صادراتها بواقع 187 ألف برميل يوميا حتى الآن وإن الخفض سيصل إلى 210 آلاف برميل يوميا خلال بضعة أيام.

إلى ذلك، قال وزير النفط الكويتي عصام المرزوق اليوم الأحد إن نسبة الالتزام باتفاق خفض الإنتاج بين أوبك والمنتجين المستقلين بلغت حتى الآن 106 % لدول أوبك و94 % بشكل عام.

وأضاف في تصريحات للصحفيين قبيل بدء اجتماع لجنة مراقبة سوق النفط في العاصمة الكويتية إن الدول المجتمعة لا تستهدف سعراً معينا للنفط، وإنما تستهدف إعادة التوازن للأسواق.

وقال المرزوق إنه كلما ارتفعت أسعار النفط سيزيد الاستثمار في النفط الصخري وإذا ظلت أسعار النفط في مستوى معتدل فسيكون هناك توازن بين العرض والطلب حتى للنفط الصخري.

ووصف مستوى الالتزام باتفاق خفض الإنتاج حتى الآن بأنه "ممتاز" لكن أضاف قائلا "سنطلب من الدول الأخرى الالتزام أكثر حتى نعطي الاتفاق أهمية أكبر."

وذكر الوزير أن متوسط صادرات الكويت من النفط يبلغ حاليا 2.2 مليون برميل يوميا موضحا أن الكويت لا تفقد عملاءها التقليديين بسبب الخفض لأن اتفاقيات تصدير النفط تسمح بخفض الشحنات بنحو 5%.