الجدعان: الدولة ستتلقى أرباحاً مستقرة من شركات النفط

اعتبر وزير المالية السعودي، محمد الجدعان، أن الأمر الملكي بتنظيم الضرائب على قطاع الطاقة "يحمل في أبعاده الاستراتيجية مصلحة المملكة ورفاهية أبنائها، والمحافظة على المكتسبات الوطنية للأجيال القادمة".

وأوضح وزير المالية في بيان بعد خفض الضرائب على شركة أرامكو من 85% إلى 50% أن الأمر الملكي "لن يكون له أي تأثير سلبي على قدرة الدولة في تقديم خدماتها العامة للمواطنين".

وأضاف وزير المالية أن "أي انخفاض في إيرادات الضرائب المفروضة على الشركات المنتجة للنفط والمواد الهيدروكربونية العاملة في المملكة سيتم تعويضه بتوزيع أرباح مستقرة من قبل تلك الشركات التي تملكها الدولة، وتدفقات مالية أخرى تُدفع للحكومة، بما في ذلك التدفقات الناتجة عن أرباح الاستثمارات".

وأكد الجدعان أن الأمر الملكي "يدعم مكانة المملكة كوجهة استثمارية رائدة على مستوى العالم، خاصة أنه يأتي منسجماً مع الرؤية الطموحة للمملكة 2030".