تراجع النفط مع توجه المنتجين لدراسة تمديد اتفاق الإنتاج

هبطت أسعار النفط اليوم الاثنين مع تنامي أنشطة الحفر الأميركية وسط شكوك بشأن تمديد اتفاق تقوده أوبك لخفض الإنتاج الذي من المقرر انتهاء العمل به مبدئيا في منتصف العام.

وانخفض خام القياس العالمي مزيج برنت 33 سنتا أو ما يوازي 0.65% إلى 50.47 دولار للبرميل.

وتراجعت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط 41 سنتا في الولايات المتحدة أو ما يعادل 0.85 في المئة إلى 47.56 دولار للبرميل.

وقال متعاملون إن الأسعار تراجعت نتيجة تنامي أنشطة الحفر والإنتاج بالولايات المتحدة فضلا عن حالة عدم اليقين بشأن ما إن كانت منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) ومنتجون آخرون سيمددون تخفيضات الإنتاج بعد منتصف العام.

وقال سوكريت فيجاياكار مدير تريفكتا لاستشارات الطاقة "ليس هناك نقص في النفط الخام في الوقت الحالي، وحقيقة أن النفط الصخري سيتعافى واضحة بكل جلاء" مضيفا أنه "يبدو أيضا أن هناك صعوبة في التوصل لاتفاق بشأن تمديد تخفيضات الإنتاج."

إلى ذلك، طلبت اللجنة الوزارية المشتركة لمراقبة اتفاق خفض انتاج النفط التي اجتمعت يوم أمس في الكويت، من كل من الأمانة العامة لأوبك واللجنة الفنية دراسة أوضاع السوق النفطية والعودة للجنة الوزارية بتوصية حول جدوى تمديد العمل باتفاق خفض الإنتاج لمدة ستة أشهر أخرى حتى يتسنى للجنة الوزارية مناقشة الأمر في اجتماعها الشهري المقبل في أبريل

يشار إلى أن الإجتماع الدوري لمنظمة أوبك يعقد في فيينا في الـ 25 من مايو المقبل قبل أيام من انتهاء اتفاقية خفض الإنتاج.