وكالة: روسيا راضية عن الالتزام باتفاق تخفيض الإنتاج

قال وزير الطاقة الروسي ألكسندر نوفاك اليوم الاثنين إن بلاده راضية عن التزام الدول الأعضاء في أوبك والمنتجين من خارجها باتفاق عالمي لتخفيض إنتاج النفط.



وقال نوفاك إن ما تعهدت به هذه الدول في الاتفاق قد جرى التأكيد عليه خلال اجتماع وزاري للدول الأعضاء في منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) والمنتجين من خارجها في الكويت.

إلى ذلك، قال الرئيس الإيراني حسن روحاني اليوم الاثنين إن طهران ترحب بالاستثمارات الروسية في حقول النفط والغاز في إيران في إشارة على تطور كبير للتعاون بين البلدين في مجال الطاقة.



وصرح روحاني للصحفيين في مطار مهر اباد في طهران قبل مغادرته إلى موسكو "ثمة إمكانات هائلة للاستثمار الروسي في قطاع الطاقة في إيران."



وقال في مؤتمر صحفي بثه التلفزيون الحكومى على الهواء "عرضنا عدداً من حقول النفط والغاز على الشركات الروسية. سنرى تطورا كبيراً في التعاون في مجال الطاقة.