أسعار النفط تتجه للارتفاع في آسيا مع تراجع الدولار

تميل أسعار النفط إلى الارتفاع، اليوم الثلاثاء، في آسيا، مستفيدة من تراجع سعر الدولار وعودة التفاؤل في تمديد العمل باتفاق خفض الإنتاج الذي قررته دول منتجة عدة.

وارتفع سعر برميل النفط الخفيف (لايت سويت كرود) المرجع الأميركي للخام تسليم مايو 24 سنتا ليبلغ 47,97 دولار في المبادلات الإلكترونية في آسيا. كما ربح سعر برميل برنت نفط بحر الشمال المرجعي الأوروبي تسليم مايو 19 سنتا إلى 50,94 دولار.

وانخفض سعر الدولار، الاثنين، إلى أدنى مستوى له منذ أربع سنوات بعد فشل الرئيس الأميركي دونالد ترمب في جهوده للحصول على موافقة الكونغرس على إلغاء قانون الضمان الصحي الذي أقره سلفه باراك أوباما، وفقا لوكالة "فرانس برس".

يشار إلى أن أي انخفاض في سعر الدولار يجعل النفط المسعر بالعملة الأميركية، أكثر جاذبية للمستثمرين الذين يتعاملون بعملات أخرى، ما يؤدي إلى ارتفاع الطلب وبالتالي إلى ارتفاع الأسعار، لكن جين فو من مجموعة "سي ام سي ماركيتس" قالت إن أي ارتفاع في الأسعار حاليا ستحد منه الشكوك في سوق النفط حاليا.

وقالت إن "الدولار يلعب دورا واضحا لكن أي ارتفاع سيتأثر بالشكوك حول مستويات الإنتاج الأميركي وتمديد اتفاقات خفض الإنتاج لأوبك" منظمة الدول المصدرة للنفط.

وعلى الرغم من خفض الإنتاج الذي طبقته أوبك و11 دولة أخرى على رأسها روسيا، لم تكف الاحتياطات الأميركية عن الارتفاع منذ بداية العام وبلغت مستويات قياسية.

ويحفز المخزونات الأميركية خصوصا استئناف نشاطات المنتجين المحليين غير الملتزمين باتفاقات الحد من العرض.