النفط يصعد مع التفاؤل باحتمال تمديد اتفاق الإنتاج

ارتفعت أسعار النفط نحو 2% الثلاثاء بعد تعطل حاد في إمدادات الخام الليبية وبفعل تصريحات تنبئ بأن أوبك قد تمدد اتفاق تخفيضات الإنتاج إلى نهاية السنة.

وقال مصدر بالمؤسسة الوطنية للنفط في ليبيا إن مجموعات مسلحة تعطل الإنتاج في حقلي الشرارة والوفاء بغرب البلاد، مما قلص إمدادات البلاد 252 ألف برميل يوميا أي الثلث تقريبا.

وأعلنت مؤسسة النفط حالة القوة القاهرة في تحميلات الخام من حقل الشرارة النفطي.

وارتفعت العقود الآجلة لخام برنت 95 سنتا بما يعادل 1.9 بالمئة إلى 51.70 دولار للبرميل. وزاد خام غرب تكساس الوسيط الأميركي 84 سنتا أو 1.8 بالمئة إلى 48.57 دولار للبرميل.

وقال تيم إيفانز متخصص عقود الطاقة لدى سيتي فيوتشرز في مذكرة "غلق حقلي نفط ليبيين... يدعم السوق اليوم في ظل عدم وضوح توقيت إعادة التشغيل المحتملة بعد أن أغلقت الميليشيات في غرب ليبيا خطوط أنابيب رئيسية".