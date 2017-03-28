بماذا تتفوق أرامكو على جميع شركات النفط العالمية؟

قال تركي فدعق، مدير إدارة الأبحاث والمشورة لدى شركة البلاد المالية، إن شركة أرامكو السعودية، تتميز عن باقي شركات النفط العملاقة العالمية، بأنها صاحبة "أكبر احتياطي عالمي من النفط".

واتفق فدعق في مقابلة مع قناة "العربية" على أن خفض الضريبة على أرامكو، من 85% إلى 50% يجعلها قريبة من الضرائب المفروضة على نظيراتها العالمية بمعدل عالمي 27%، لكنه أشار إلى تفوق أرامكو في حجم الاحتياطي الممنوح، بحق الامتياز، في مناطق تحوي أكبر احتياطي عالمي.

وأكد أهمية، سرعة سريان الأمر الملكي بخفض الضرائب، على قطاع النفط والطاقة، بموجب البند الأخير الذي يقضي بسريان القرار في أول يناير 2017، وعلى الجهات الحكومية الانتهاء من تصويب كافة الأوضاع لتطبيقه قبل نهاية النصف الأول من العام.