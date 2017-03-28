إيران ترجح تمديد اتفاق عالمي لخفض إنتاج النفط

قال وزير النفط الإيراني بيجن زنغنه للصحافيين، اليوم الثلاثاء، إن من المرجح تمديد اتفاق عالمي لتقليص إنتاج النفط، لكنه بحاجة لمناقشة مستفيضة أولا.

وقال زنغنه الذي يزور موسكو "يبدو أن معظم الدول الأعضاء في أوبك وغير الأعضاء بها سيمددون العمل بالاتفاق، لكن هناك حاجة للوقت من أجل تقييم الموقف وإجراء اجتماعات مباشرة ومباحثات مع آخرين."

ورداً على سؤال حول ما إذا كانت إيران مستعدة لتخفيض إنتاجها بموجب التمديد المحتمل قال زنغنه "أعتقد أن من الضروري أن يلتزم جميع الأعضاء بتعهداتهم."

وأضاف أن إنتاج بلاده من النفط حاليا يقترب من 3.8 مليون برميل يوميا. ويشارك زنغنه في وفد يقوده الرئيس الإيراني حسن روحاني في زيارة لموسكو يومي 27 و28 مارس آذار.