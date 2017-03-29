البرازيل تبدأ بيع النفط عبر عقود مشاركة الإنتاج

قال رئيس شركة نفط برازيلية إن الدولة ستبدأ بيع النفط والغاز الطبيعي من عقود مشاركة الإنتاج مع شركات النفط بحلول سبتمبر أيلول.

وقال ابسن فلوريس رئيس شركة بري-سال بتروليو الحكومية المسؤولة عن إدارة هذه العقود إن من المتوقع أن تبدأ الشركات التي تعمل بموجب العقود الجديدة نسبيا في إعطاء الحكومة حصتها من إنتاج النفط بحلول سبتمبر أيلول.

وطُبق نظام عقود مشاركة الإنتاج أثناء حكم الرئيسين المنتمين لليسار لويس ايناسيو لولا دا سيلفا وديلما روسيف في إطار سعي البرازيل للحصول على حصة أكبر من الأرباح التي تحققها الشركات من استخراج النفط من تحت الطبقات الملحية الغنية بالنفط.

وستكون هذه أول مرة تدير فيها الحكومة البرازيلية سوق النفط مباشرة. وجميع العقود السابقة كانت قائمة على رسوم الامتياز.