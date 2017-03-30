النفط يواصل مكاسبه وسط بوادر على تقلص المعروض

ارتفعت أسعار النفط اليوم الخميس لتواصل تحقيق مكاسب استمرت يومين في الوقت الذي دعم فيه تعطل إمدادات في ليبيا السوق لكن تخمة مخزونات النفط الأميركي تكبح المكاسب.

وبلغت العقود الآجلة لخام القياس العالمي مزيج برنت لأقرب استحقاق 52.53 دولار للبرميل بارتفاع 11 سنتا مقارنة مع الإغلاق في الجلسة السابقة. وفي الولايات المتحدة زادت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط 17 سنتا إلى 49.67 دولار للبرميل.

وتواصل الزيادات يومين من المكاسب مما دعم برنت ليرتفع فوق مستوى 50 دولارا للبرميل ودفعت خام غرب تكساس الوسيط قرب هذا المستوى.



ويقول تجار إن تعثر الإمدادات من ليبيا يدعم السوق وإن هبوط مخزونات النفط الأميركية يشير إلى سوق تضيق فيه الفجوة بين العرض والطلب رغم مخزونات الخام القياسية.



وقالت إدارة معلومات الطاقة الأميركية أمس الأربعاء إن مخزونات البنزين الأميركية انخفضت 3.7 مليون برميل في الأسبوع المنتهي في 24 مارس آذار مقارنة مع توقعات بهبوط 1.9 مليون برميل.



لكن مخزونات الخام الأميركية زادت 867 ألف برميل يوميا إلى مستوى قياسي قرب 534 مليون برميل.