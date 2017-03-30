روسيا تتجه لإنتاج الغاز المسال في القطب الشمالي

قال رئيس نوفاتك لإنتاج الغاز إن روسيا قد تنتج أكثر من 70 مليون طن من الغاز الطبيعي المسال سنويا في مناطقها النائية بالقطب الشمالي.



وأبلغ ليونيد ميخيلسون رئيس نوفاتك مؤتمرا "توجد قاعدة موارد ضخمة في شبه جزيرة جيدان وشبه جزيرة يامال تسمح بإنتاج أكثر من 70 مليون طن (من الغاز المسال) أو ما يضارع إنتاج الغاز المسال في قطر."



تعتزم نوفاتك، الموضوعة في قائمة الشركات الروسية الخاضعة لعقوبات غربية بسبب دور موسكو في الأزمة الأوكرانية، شحن أولى شحناتها من الغاز المسال من محطة يامال للغاز المسال في ديسمبر كانون الأول مستهدفة بالأساس الأسواق الآسيوية.



وقال ميخيلسون إن بناء وحدة الإنتاج الأولى في محطة أخرى، محطة القطب الشمالي للغاز المسال-2، سيكتمل في 2022-2023.



والمحطة الجديدة مصممة لتسييل الغاز من شبه جزيرة جيدان المجاورة لمكامن للغاز تابعة لجازبروم أكبر منتج للغاز في العالم.



وقال ميخيلسون إنه يرحب بإقامة تحالف مع جازبروم لإنتاج الغاز في القطب الشمالي. وسبق أن أجرت نوفاتك محادثات مع جازبروم بشأن شراء حقول للغاز في يامال.