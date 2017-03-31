الكويت توقف أقدم مصفاة في البلاد بشكل نهائي

أعلن الرئيس التنفيذي لشركة البترول الوطنية الكويتية الإيقاف النهائي لمصفاة الشعيبة اعتبارا من اليوم الجمعة وذلك بناء على قرار من المجلس الأعلى للبترول.



وقال محمد غازي المطيري إن الإغلاق يأتي بعد أن أثبتت كل الدراسات "صعوبة تطوير المصفاة وعدم جدواه اقتصاديا".



مصفاة الشعيبة المملوكة لشركة #البترول_الوطنية هي الأقدم في #الكويت حيث بدأت الإنتاج عام 1968 وقدرتها التكريرية 200 ألف برميل من النفط يوميا.



وأوضح المطيري أن #مصفاة_الزور ستكون بديلا عن #مصفاة_الشعيبة في إنتاج المشتقات النفطية وزيت الوقود عالي الجودة وأنه سيجري استخدام مرافق التخزين والتصدير البحرية الخاصة بالشعيبة في مشروع الوقود البيئي.



وقال إن العاملين بالشعيبة سيتولون مهاما جديدة في المصافي الثلاث الأخرى بالكويت مصفاة ميناء عبد الله ومصفاة ميناء الأحمدي ومصفاة الزور مع احتفاظهم بكامل حقوقهم.