تأهيل 70 شركة لمشاريع الطاقة المتجددة بالأردن

أكد وزير #الطاقة والثروة المعدنية الأردني الدكتور إبراهيم سيف، أن مشاريع المرحلة الثالثة من برنامج الطاقات المتجددة سيتم ترسيتها جميعها قبل نهاية العام الجاري.

وقال سيف في مقابلة بثت ضمن برنامج مستقبل الطاقة، على قناة "العربية"، إن عروض مشاريع الطاقة الفوتوضوئية ستتضمن خيارا للتخزين.

وأوضح وزير الطاقة الأردني أن المرحلة الثالثة لمشاريع الطاقات المتجددة ستتضمن مشروعين لطاقة الرياح.

وفي سياق متصل أكد الدكتور ابراهيم سيف أن إنتاج #الكهرباء من مشروع #الصخر_الزيتي سيبدأ بعد 36 شهرا بعد انطلاق أعمال الإنشاء والتطوير الذي بدأ بالفعل هذا الشهر.

وأكد سيف أن حجم مشروع إنتاج الكهرباء من الصخر الزيتي 2.1 مليار دولار.

وانطلقت في الأردن المرحلة الثالثة من برنامج الطاقات المتجددة والتي يبلغ حجمها 300 ميغا واط بين شمسي ورياح، حيث ستبدأ أكثر من 70 شركة متأهلة بتقديم العروض المالية والفنية خلال الشهرين القادمين.

وتشمل مشاريع المرحلة الثالثة أربعة مشاريع للطاقة الشمسية الفوتوضوئية مع خيار للتخزين إضافة الى مشروعين لطاقة الرياح.

يذكر أن المرحلة الأولى والثانية أرست مشاريع بطاقة 1300 ميغاواط، حيث تستهدف الأردن انشاء 1600 ميغاواط من الطاقات المتجددة بحلول عام 2020 أي ما يشكل 20% من احتياجاتها الكهربائية.