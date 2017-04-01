روسنفت أول من يشتري الشحنات المباشرة لنفط كردستان

قالت مصادر تجارية إن شركة "روسنفت" الحكومية الروسية ستشتري أولى شحناتها النفطية من إقليم كردستان العراق أوائل أبريل لتصبح أول شركة نفط كبرى تحصل على الخام الكردي مباشرة لصالح منظومة التكرير بها.

وستبحر الناقلة مينيرفا صوفيا حاملة الشحنة من ميناء جيهان التركي إلى ميناء ترييستي الإيطالي حيث يمكن نقل الخام من هناك عبر خط أنابيب إلى محطات التكرير التابعة لروسنفت في ألمانيا.

ووقعت روسنفت في فبراير/شباط اتفاقا مع الإقليم شبه المستقل للتمويل المسبق لصادرات الخام منه.

وقال الإقليم إن الصفقة تمثل أول عملية بيع مباشر لشركة تكرير كبرى وتفتح الباب أمام آخرين للبدء في شراء نفط كردستان العراق مباشرة.