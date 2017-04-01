المغرب يبدأ بناء "محطة شمسية" ضخمة

دشن العاهل المغربي محمد السادس، السبت، أعمال البناء في محطة "نور 4" في مدينة #ورزازات في الجنوب الشرقي المغربي.

و"نور 4" جزأ من أكبر مجمع للطاقة الشمسية في #العالم تقدر طاقته الإنتاجية بحوالي 582 ميغاوات.

وسيمتد المشروع بحسب #الرباط، على 137 هكتاراً، وسيستعمل الأنظمة الكهروضوئية لاستغلال موارد المغرب الطبيعية.

وتبلغ استثمارات #نور_4 أكثر من 750 مليون درهم مغربي (حوالي 70 مليون يورو)، بطاقة قصوى تبلغ 72 ميغاوات. وتشتغل نور 4 في الربع الأول من سنة 2018.

ويبني #المغرب "نور 4" بشراكة مع مقاولين دوليين من بينهم شركة أكوار باور السعودية. وتتطلع الرباط للريادة الإفريقية والعربية بحسب المراقبين في إنتاج الطاقات البديلة والنظيفة.