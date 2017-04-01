113 مبادرة للطاقة ضمن التحول الوطني في السعودية

تدشن منظومة الطاقة والصناعة والثروة المعدنية في السعودية، حملة للتعريف بعدد من مبادراتها التي تشمل جميع قطاعات المنظومة في المملكة والتي تأتي ضمن 113 مبادرة للمنظومة في إطار برنامج التحول الوطني 2020 ورؤية المملكة 2030. وتتوزع المبادرات التي تعلن عنها المنظومة على 6 مسارات رئيسة هي البرنامج الوطني للطاقة المتجددة وتحقيق الاستدامة البيئية ودعم ريادة الأعمال والمنشآت الصغيرة والمتوسطة وتطوير الصناعات الاستراتيجية والاستغلال الأمثل للثروة المعدنية وتطوير المحتوى المحلي.

وقال المهندس خالد الفالح وزير الطاقة والصناعة والثروة المعدنية: "إننا في منظومة الطاقة والصناعة والثروة المعدنية نلتزم بكل المهمات التي أُنيطت بنا في إطار رؤية المملكة 2030 الطموحة والواعدة، ونحرص على تنفيذها بأرفع مستويات الجودة والأداء مستلهمين في هذا كلمات خادم الحرمين الشريفين التي قالها عند إقرار الرؤية "لقد وضعت نصب عيني منذ أن تشرفت بتولي مقاليد الحكم السعي نحو التنمية الشاملة من منطلق ثوابتنا الشرعية وتوظيف إمكانات بلادنا وطاقاتها والاستفادة من موقع بلادنا وما تتميز به من ثروات وميزات لتحقيق مستقبل أفضل للوطن وأبنائه"، بحسب صحيفة الاقتصادية.

وأوضح وزير الطاقة أن مبادرات المنظومة في إطار برنامج التحول الوطني تهدف إلى التطوير المستدام لقطاعات الطاقة والصناعة والثروة المعدنية لمواكبة تطلعات المملكة في رؤية 2030 والإسهام في تحقيق أهدافنا الوطنية المشتركة، إضافة إلى تحقيق أعلى قيمة مضافة للاقتصاد الوطني من خلال الاستغلال الأمثل للثروات الهيدروكربونية والمعدنية وترشيد استخدامها والمحافظة عليها وزيادة إسهام المحتوى المحلي في الاقتصاد الوطني وتعزيز تنمية القطاعات الصناعية وجودة الخدمات الكهربائية وضمان استدامة إمدادات الطاقة والحفاظ على البيئة.