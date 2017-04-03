أوبك: سوق النفط تتوازن والمخزونات تنخفض

قال محمد باركيندو الأمين العام لمنظمة أوبك إن العراق أعطى تطمينات للمنظمة بأنه سيلتزم التزاماً كاملاً باتفاق خفض المعروض النفطي الهادف إلى تعزيز أسعار الخام.

وأبلغ باركيندو مؤتمرا في بغداد أن مستوى الالتزام بالاتفاق المبرم بين المنتجين من داخل أوبك وخارجها على خفض المعروض في نهاية العام الماضي "مشجع".

وقال إن مستوى الالتزام العام لمنتجي النفط بالتخفيضات بلغ 86 بالمئة في يناير كانون الثاني و94 بالمئة في فبراير شباط.

وأشار إلى أن السوق تتوازن بالفعل، مضيفاً أن مخزونات النفط تنخفض.

ووصف باركيندو الاجتماعات التي عقدها مع رئيس الوزراء العراقي حيدر العبادي ومسؤولين عراقيين في بغداد بأنها كانت "بناءة جدا".