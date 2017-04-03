الأردن يستقطب 5 مليارات دولار استثمارات بالطاقة

قال رئيس الوزراء الأردني الدكتور، هاني الملقي، إن السياسات الحكومية الخاصة بقطاع الطاقة أثمرت عن استقطاب وجذب استثمارات عربية وأجنبية في القطاع تقدر قيمتها بحوالي 5 مليارات دولار.

جاء ذلك في كلمة للملقي لدى افتتاحه، مندوبا عن الملك عبدالله الثاني، أعمال القمة الأردنية الدولية الثالثة للطاقة التي تنظمها وزارة الطاقة والثروة المعدنية للبحث في فرص الاستثمار بالقطاع ومناقشة تحدياته، بحسب وكالة الأنباء الأردنية.

من جانبه، قال وزير الطاقة والثروة المعدنية الأردني الدكتور إبراهيم سيف إن الجهود خلال الفترة الماضية أثمرت عن تطوير ما مجموعه (1500) ميجاوات من مشاريع الطاقة الشمسية وطاقة الرياح وبحجم استثمار تجاوز 2 مليار دولار.

وتوقع أن تصل مساهمة الطاقة المتجددة في خليط الطاقة الكلي إلى حوالي 20 بالمئة من حجم الطاقة الكهربائية المولدة في الأردن بحلول عام 2020.

وفيما يتعلق باستغلال الصخر الزيتي – المصدر المحلي للطاقة التقليدية، قال سيف إنه تم مؤخراً تحقيق القفل المالي لبناء أول محطة توليد للطاقة الكهربائية باستخدام الحرق المباشر للصخر الزيتي باستطاعة 470 ميجاوات، وبكلفة استثمارية تبلغ 2.2 مليار دولار.

ووصف المشروع بأنه حجر الأساس نحو تطوير استغلال الصخر الزيتي والمساهمة في تحقيق أمن التزود بالطاقة، خاصة أن المشروع يعتمد على مصدر محلي للوقود متوقعاً تشغيل المشروع عام 2019 – 2020.