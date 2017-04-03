السعودية.. ارتفاع صادرات يناير النفطية لـ 55 مليار ريال

أظهرت بيانات هيئة الإحصاء في السعودية، ارتفاع قيمة الصادرات النفطية خلال شهر يناير 2017 إلى 55.1 مليار ريال، مواصلة ارتفاعها للشهر الخامس على التوالي.

وكشفت البيانات الصادرة عن الهيئة، عن زيادة بنسبة 88% بالمقارنة مع نفس الشهر من العام الماضي.

وارتفعت صادرات النفط السعودية، بنسب 28% و15% و41% في الأشهر من سبتمبر إلى ديسمبر 2016 وذلك بالمقارنة بنفس الأشهر من العام السابق.

وكانت الاجتماعات الأخيرة، للجنة مراقبة الالتزام في قرار خفض الإنتاج النفطي، قد أعطت تطمينات بالتزام من الدول المنتجة من داخل وخارج أوبك بمواصلة دراسة السوق، واحتمالية مد عمر الاتفاق النفطي على مستوى الإنتاج.