العراق يعلن التزامه بخفض إنتاج النفط بنسبة 98%

قال وزير النفط العراقي، جبار اللعيبي، للصحافيين بعد كلمة ألقاها في مؤتمر بالعاصمة العراقية بغداد حضره الأمين العام لمنظمة أوبك محمد باركيندو إن العراق ملتزم الآن بنسبة 98 بالمئة باتفاق خفض الإنتاج.

وعبر اللعيبي عن رضاه بالاتفاق الحالي لكنه امتنع عن قول ما إذا كان العراق يدعم تمديده أم لا تاركا القرار لاجتماع وزاري مرتقب لأوبك في مايو أيار.

وقال إن الاتفاق الحالي "يتضمن العديد من العناصر الإيجابية وحقق الكثير من الأهداف والعمل مستمر للوصول إلى خفض 1.8" مليون برميل يوميا كما اتفقت أوبك و11 من المنتجين المستقلين من بينهم روسيا خلال النصف الأول من عام 2017.

ورفع الاتفاق أسعار النفط الخام إلى نحو 50 دولارا للبرميل. لكن الزيادة في السعر شجعت أيضا منتجي النفط الصخري الأميركي الذين لم يشاركوا في الاتفاق على زيادة الإنتاج.

وقال اللعيبي إنه في حين يلتزم العراق بتحقيق هدف خفض الإنتاج بالكامل فإنه سيمضي في تنفيذ مشروعات لرفع الطاقة الإنتاجية إلى 5 ملايين برميل يوميا.

وأضاف أن العراق، ثاني أكبر منتج للنفط داخل أوبك بعد السعودية، سيمضي بالتوازي مع ذلك في خطط التنقيب لزيادة احتياطياته بما يعادل 15 مليار برميل يوميا في 2018 إلى 178 مليار برميل.

وأشار إلى أن خطط زيادة الطاقة الإنتاجية من الحقول الموجودة تشمل خطة لحقن مياه البحر.

وأعلنت شركة تسويق النفط العراقية (سومو) أن متوسط إنتاج النفط بلغ 4.464 مليون برميل يوميا منذ بداية مارس آذار وهو ما يعني انخفاضا بأكثر من 300 ألف برميل يوميا عن مستويات ما قبل تطبيق اتفاق أوبك الذي بدأ سريانه في أول يناير كانون الثاني الماضي.

وقالت سومو إن متوسط صادرات الخام بلغ 3.756 مليون برميل يوميا في مارس آذار مقابل مستوى قياسي مرتفع تجاوز الأربعة ملايين برميل يوميا في نوفمبر تشرين الثاني.

معظم النفط العراقي يصدر من موانئ الجنوب، حيث معظم إنتاج البلاد من الخام. وقال اللعيبي إن متوسط صادرات الجنوب بلغ 3.2 مليون برميل يوميا في مارس آذار.

وقال اللعيبي في المؤتمر إن إنتاج العراق من الغاز الطبيعي سيرتفع لثلاثة أمثاله إلى 1700 مليون قدم مكعبة يوميا بحلول عام 2018 في إطار تطبيق مشروعات للحد من حرق الغاز.