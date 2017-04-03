قطر تستأنف تطوير أكبر حقل للغاز الطبيعي بالعالم

قال الرئيس التنفيذي لشركة قطر للبترول، سعد الكعبي، إن بلاده أنهت تعليقا مؤقتا كانت فرضته على تطوير أكبر حقل للغاز الطبيعي في العالم بعد أكثر من 10 سنوات من فرضه.

ويمثل الحقل الخليجي العملاق، جميع إنتاج قطر من الغاز تقريبا ونحو 60 بالمئة من إيراداتها من الصادرات.

وأعلنت قطر، أكبر بلد مصدر للغاز الطبيعي المسال في العالم، تعليقا مؤقتا في 2005 على تطوير حقل الشمال الذي تتقاسمه مع إيران ليكون أمام الدوحة وقت لدراسة أثر الزيادة السريعة في الإنتاج على المكمن.

وقال الكعبي للصحافيين في الدوحة "أكملنا معظم مشروعاتنا والوقت الحالي مناسب لإنهاء التعليق". وتابع قوله: "قرار اليوم استند إلى نتائج اختبارات أجريناها على الإمكانات الفنية للحقل. المنطقة التي نطورها موجودة في أقصى جنوب حقل الشمال. إنه أبعد مشروع عن الحدود الإيرانية".