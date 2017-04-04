تجدد الضغوط على النفط رغم التفاؤل باتفاق الإنتاج

تراجعت أسعار النفط حيث طغى انتعاش في إنتاج النفط الليبي على بيانات اقتصادية آسيوية تبعث على التفاؤل، تشير إلى طلب قوي على الطاقة من المنطقة.

وانخفضت العقود الآجلة لخام القياس العالمي مزيج برنت 22 سنتا أو ما يعادل 0.41 في المئة إلى 52.9 دولار للبرميل مقارنة مع الجلسة السابقة.

وهبطت أسعار العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأميركي 23 سنتا أو ما يعادل 0.46 في المئة إلى 50.01 دولار للبرميل.

وأشار المتعاملون إلى أن كلا من برنت والخام الأميركي تراجع خلال المعاملات بعد أن فشل في الارتفاع كثيرا فوق المتوسط المتحرك لمئة يوم وهو مستوى مقاومة فنية.

واستأنف حقل الشرارة النفطي، أكبر حقول ليبيا، الإنتاج بعد توقف لمدة أسبوع. ورفعت المؤسسة الوطنية للنفط حالة القوة القاهرة في تحميلات خام الشرارة أمس حسبما أبلغت مصادر رويترز.

بلغ إنتاج الحقل اليوم نحو 120 ألف برميل يوميا لكنه كان يضخ أكثر من 220 ألف برميل يوميا قبل توقفه في 27 مارس آذار.