تسوية 720 مليون دولار ديون للغاز على روسيا البيضاء

قال رئيسا روسيا وروسيا البيضاء بعد اجتماعهما في مدينة سان بطرسبرغ الروسية إن البلدين انتهيا من تسوية جميع الخلافات المتعلقة بالطاقة بينهما.

وقال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين إن حكومتي الدولتين ستنفذان ما اتفق عليه الزعيمان خلال العشرة أيام القادمة وإنه تم الاتفاق على خارطة طريق للتعاون في مجال الطاقة حتى 2020.

وأكد رئيس روسيا البيضاء ألكسندر لوكاشينكو متحدثا في المؤتمر الصحافي المشترك مع بوتين بعد مباحثاتهما نبأ الاتفاق ووجه الشكر للرئيس الروسي على المساعدة في إعادة تمويل ديون بلاده لروسيا.

وقال أركادي دفوركوفيتش نائب رئيس الوزراء الروسي إن روسيا البيضاء وافقت على أن تدفع لشركة الغاز الروسية غازبروم ما يزيد على 720 مليون دولار لسداد متأخرات مقابل إمدادات الغاز.

وأضاف أن روسيا ستجدد إمداد روسيا البيضاء بنحو 24 مليون طن سنويا من النفط وأن غازبروم ستمنح روسيا البيضاء تخفيضات على إمدادات الغاز في 2018 و2019.