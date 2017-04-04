قطر.. إغلاق وحدة فصل المكثفات بمصفاة راس لفان

قال مصدران تجاريان اليوم الثلاثاء إن شركة قطر للبترول تعرض شحنات مكثفات فورية بعد إغلاق مفاجئ لإحدى وحدات فصل المكثفات بمصفاة راس لفان.

وذكر مصدر تلقى العرض أن قطر للبترول عرضت شحنة واحدة على الأقل من مكثفات الحقول المزالة الرائحة لشهر إبريل/نيسان من خلال مفاوضات خاصة.

وكانت قطر أعلنت أمس إغلاق وحدة فصل المكثفات رقم 1 التي تبلغ طاقتها 146 ألف برميل يوميا لمدة تصل إلى 15 يوما مما يتيح أكثر من مليوني برميل من مكثفات الحقول المزالة الرائحة للتحميل الفوري.

وقال مصدر ثالث إن قطر للبترول باعت شحنة إضافية من مكثفات الحقول المزالة الرائحة للتحميل في مايو/أيار الشهر الماضي إذ أنها كانت تنوي إغلاق الوحدة للصيانة في ذلك الشهر.