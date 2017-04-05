ارتفاع مفاجئ للمخزونات الأميركية بـ 1.6 مليون برميل

قالت إدارة معلومات الطاقة الأميركية إن مخزونات الولايات المتحدة من الخام زادت الأسبوع الماضي بواقع 1.6 مليون برميل، خلافاً لتوقعات المحللين بانخفاضها بـ 435 ألف برميل.

وجاءت البيانات الرسمية الصادرة عن إدارة معلومات الطاقة، مخالفة تماما لتقديرات معهد البترول الأميركي، التي أصدرها الأربعاء، والتي توقعت تراجع المخزونات الأميركية بمقدار 1.8 مليون برميل.

تأتي الزيادة مع قيام مصافي التكرير برفع الإنتاج في حين انخفضت مخزونات البنزين ونواتج التقطير.

كما تأتي الزيادة في ظل ارتفاع استهلاك الخام في مصافي التكرير بنحو 200 ألف برميل يوميا، وزيادة معدل تشغيل المصافي 1.5%.

انخفضت مخزونات البنزين 618 ألف برميل بينما توقع المحللون انخفاضها بـ 1.4 مليون برميل.

وارتفعت واردات الولايات المتحدة من الخام 61 ألف برميل يوميا الأسبوع الماضي.