النفط يصعد لأعلى مستوى في شهر مع انخفاض المعروض

صعد النفط إلى أعلى مستوى في نحو شهر، اليوم الأربعاء، مع وجود إشارات على انخفاض تدريجي في مخزونات النفط العالمية إلى جانب المخاوف بشأن انقطاع الإمداد في أحد حقول بحر الشمال بالمملكة المتحدة.

وبحلول الساعة0658 بتوقيت غرينتش صعد خام القياس العالمي مزيج برنت في العقود الآجلة إلى 54.52 دولار للبرميل بزيادة 35 سنتا أو ما يوازي 0.65% عن آخر تسوية.

وزاد خام غرب تكساس الوسيط 33 سنتا أو 0.65% إلى 51.35 دولار للبرميل.

ووصل المؤشران إلى أعلى مستوى منذ الثامن من مارس آذار اليوم الأربعاء.

وقال تجار إن الأسعار زادت في ظل توازن أوضاع السوق تدريجيا حيث تقود منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) جهود خفض الإنتاج.

وقالت شركة فورتيكسا لتحليلات النفط إن شحنات النفط انخفضت بنسبة 17% منذ بداية العام الحالي.

وقال معهد البترول الأميركي أمس الثلاثاء إن مخزونات الخام الأميركية انخفضت بواقع 1.8 مليون برميل في الأسبوع الماضي إلى 533.7 مليون برميل لكنها ما زالت قريبة من أعلى معدلاتها على الإطلاق.

وستصدر إدارة معلومات الطاقة الأميركية بيانات المخزونات في وقت لاحق اليوم.