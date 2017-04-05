تراجع مخزونات النفط الأميركية 1.8 مليون برميل في أسبوع

قال معهد البترول الأميركي إن مخزونات الخام بالولايات المتحدة تراجعت أكثر من المتوقع مع انخفاض مخزونات البنزين ونواتج التقطير.

وتراجعت مخزونات الخام 1.8 مليون برميل على مدى أسبوع إلى 533.7 مليون بينما توقع المحللون انخفاضها 435 ألف برميل. وقال المعهد الممثل لصناعة النفط الأميركية إن مخزونات الخام بنقطة التسليم في كاشينج بولاية أوكلاهوما تراجعت 1.3 مليون برميل. وجاء التراجع مع ارتفاع معدلات تشغيل مصافي التكرير.

وبحسب أرقام المعهد زاد استهلاك الخام بمصافي التكرير 481 ألف برميل يوميا.

وتراجعت مخزونات البنزين 2.6 مليون برميل في حين توقع المحللون في استطلاع أجرته رويترز انخفاضها 1.4 مليون برميل.

وانخفضت مخزونات نواتج التقطير التي تشمل الديزل وزيت التدفئة مليوني برميل مقارنة مع توقعات لانخفاضها بمقدار مليون برميل.

وتراجعت واردات الولايات المتحدة من الخام 571 ألف برميل يوميا إلى 7.7 مليون برميل يوميا.