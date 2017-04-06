مصر تنفي تعثر مفاوضات توريد نفط من العراق

نفت وزارة البترول والثروة المعدنية بمصر، تعثر أو تعطل مفاوضاتها مع الحكومة العراقية بشأن توريد 2 مليون برميل خام شهرياً.

وأكد وزير البترول المصري، المهندس طارق الملا، أن المفاوضات مع الجانب العراقي قائمة وسيتم توقيع العقد قريباً، مشيراً إلى أنه التقى حبيب الصدر السفير العراقي بالقاهرة أمس، وتم بحث آخر المستجدات فيما يتعلق بتوقيع العقد.

وشدد الوزير المصري على أهمية التعاون الاستراتيجي بين البلدين الشقيقين والذي يهدف إلى زيادة مجالات التعاون المشترك وتبادل الخبرات في مختلف الصناعات البترولية ومنها البحث والاستكشاف وإنتاج البترول والغاز الطبيعي وتطوير وصيانة البنية التحتية وإنشاء الخطوط وشبكات نقل البترول الخام والمنتجات البترولية والغاز الطبيعي وتنفيذ المشروعات البترولية بالإضافة إلى التدريب وتأهيل الكوادر البشرية في الصناعة البترولية.

وزار الوزير المصري العاصمة العراقية بغداد في فبراير الماضي، في إطار مفاوضات بشأن الاتفاق على إمداد مصر بخام البصرة العراقي، والاتفاق على المسودة النهائية للعقود.

وتوقعت الهيئة المصرية العامة للبترول في تصريحات سابقة، أن يدخل الاتفاق الذي أبرم بين الحكومة المصرية ونظيرتها العراقية حيز التنفيذ خلال الأسابيع المقبلة.

