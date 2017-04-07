%23 انخفاض استثمارات الطاقة المتجددة في 2016

أظهرت نتائج بحث مدعوم من الأمم المتحدة أن عام 2016 شهد إضافة مستويات قياسية من القدرة على إنتاج الطاقة المتجددة حول العالم، لكن انخفاض تكاليف معدات الطاقة الخضراء قاد إلى تقلص حجم الأموال التي جرى إنفاقها على الاستثمارات 23%.

وأظهر تقرير لمدرسة فرانكفورت للتمويل أنه جرت إضافة قدرات إجمالية لإنتاج طاقة الرياح والطاقة الشمسية وأنواع الطاقة المتجددة الأخرى حول العالم بلغت 138.5 غيغاوات العام الماضي بزيادة ثمانية بالمئة عن العام السابق.

لكن إجمالي الاستثمارات التي جرى ضخها للوصول إلى هذه النتيجة بلغ 241.6 مليار دولار مقارنة مع 312.2 مليار دولار في العام السابق لأسباب أبرزها انخفاض تكلفة المعدات مع تقدم التكنولوجيا واتساع النطاق الاقتصادي للقطاع.