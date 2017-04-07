النفط يقفز 2% بعد الضربات الصاروخية الأميركية على سوريا

صعدت أسعار النفط في العقود الآجلة أكثر من 2% إلى أعلى مستوى لها في شهر اليوم الجمعة، بعدما أطلقت الولايات المتحدة العشرات من صواريخ كروز على قاعدة جوية في سوريا، لكن الأسهم قلصت مكاسبها لاحقا في ظل عدم وجود أي أثر فوري على الإمدادات على ما يبدو.

وقال الرئيس الأميركي دونالد ترمب، إنه أمر بشن ضربات صاروخية على قاعدة جوية سورية انطلق منها هجوم مميت بأسلحة كيمياوية في وقت سابق هذا الأسبوع، مؤكدا أنه يعمل في "مصلحة الأمن القومي" الأميركي في مواجهة الرئيس السوري بشار الأسد.

وبعد تداولات ضعيفة قبل الهجوم، قفز خام القياس العالمي مزيج برنت في العقود الآجلة إلى 56.08 دولار للبرميل فيما وصفه التجار بأنه رد فعل سريع قبل أن يقلص مكاسبه إلى 55.62 دولار للبرميل بحلول الساعة 0704 بتوقيت غرينتش ليظل مرتفعا 1.3% عن مستوى الإغلاق السابق.

وصعد خام غرب تكساس الوسيط الأميركي في العقود الآجلة أكثر من اثنين بالمئة أيضا إلى 52.94 دولار للبرميل قبل أن يقلص مكاسبه ليسجل 52.46 دولار للبرميل بزيادة 1.45 بالمئة عن التسوية السابقة.

وبلغ الخامان أعلى مستوياتهما منذ أوائل مارس/آذار.

ورغم أن إنتاج سوريا من النفط محدود إلا أن موقعها في منطقة الشرق الأوسط والتحالفات مع منتجين كبار للخام أثار مخاوف بشأن اتساع دائرة الصراع بما قد يعطل شحنات الخام.

وأثرت الضربات أيضا على الأسواق العالمية، حيث قفزت أدوات الاستثمار الآمنة مثل الذهب بينما هبطت أسواق الأسهم والدولار الأميركي.

وقال مسؤولون أميركيون إن الجيش أطلق 59 صاروخا من صواريخ كروز على قاعدة جوية سورية تسيطر عليها قوات الأسد ردا على هجوم بالغاز السام وقع في منطقة خاضعة لسيطرة المعارضة.