زيادة حفارات النفط بأميركا للأسبوع 12 على التوالي

زادت الشركات الأميركية عدد حفارات النفط للأسبوع الثاني عشر على التوالي في استمرار لموجة تعاف مدتها 11 شهرا مع تعزيز شركات الطاقة إنفاقها على الإنتاج الجديد للاستفادة من ميزة تعافي أسعار النفط.

وقالت بيكر هيوز لخدمات الطاقة إن الشركات أضافت عشر حفارات نفطية في الأسبوع المنتهي في السابع من أبريل نيسان ليصل العدد الإجمالي إلى 672 حفارة وهو الأكبر منذ أغسطس آب 2015.

وكان عدد حفارات النفط العاملة في الأسبوع المماثل قبل عام 354 منصة.

وجرى تداول العقود الآجلة للخام الأميركي عند أعلى مستوى في شهر دون 53 دولارا للبرميل بقليل بعدما أطلقت الولايات المتحدة صواريخ على قاعدة عسكرية تابعة للحكومة السورية ليتجه العقد إلى الارتفاع للأسبوع الثاني على التوالي.

وتوقع محللون أن تزيد شركات الطاقة الأميركية إنفاقها على أنشطة الحفر وتضخ المزيد من النفط والغاز الطبيعي الصخري في السنوات المقبلة وسط توقعات بصعود أسعار الطاقة.