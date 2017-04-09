الكويت: إغلاق مصفاة الشعيبة لا يعني زيادة في الإنتاج

أعلنت مؤسسة البترول الكويتية أن إغلاق مصفاة الشعيبة، التي تبلغ طاقتها التكريرية 200 ألف برميل يومياً، لن يؤدي إلى أي زيادة في معروض الخام الكويتي.

كذلك أوضحت المؤسسة أن قرار إغلاق مصفاة الشعيبة يأتي ضمن استراتيجية تحديث المصافي وتطوير الطاقة التكريرية، مؤكدة أن هذا القرار لا يتعارض مع التزام البلاد بالاتفاق المبرم بين أوبك ومنتجين آخرين حول خفض الإنتاج.

وكان مسؤولون في شركة البترول الكويتية قد أوضحوا سابقا أن الكويت قد تلجأ إلى استيراد بعض المشتقات البترولية في أشهر الصيف، لكنها لن تشكل تكلفة إضافية على الخزينة، حيث إن التكرير بمصفاة الشعيبة كان يتم بتكلفة أعلى من المعدل.