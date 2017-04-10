مصدر: حقل الشرارة الليبي مغلق بعد تعطيل خط أنابيب

قال مصدر نفطي ليبي إن حقل الشرارة مغلق منذ أمس الأحد بعد أن عطلت مجموعة أشخاص غير معروفين خط أنابيب يربطه بمرفأ الزاوية النفطي.

وكان خط الأنابيب قد تعطل في مارس لعدة أيام مما اضطر المؤسسة الوطنية للنفط لإعلان حالة القوة القاهرة لشحنات النفط.

وفي تصريح سابق في بداية العام ، قال رئيس المؤسسة الوطنية للنفط في ليبيا إن بلاده تحتاج إلى استثمارات بقيمة 19 مليار دولار على مدى السنوات الخمس القادمة لتلبية هدفها المتمثل في زيادة الإنتاج إلى 2.1 مليون برميل يوميا.

ويزيد إنتاج ليبيا النفطي تدريجيا منذ التوصل لاتفاق في منتصف 2016 لفتح موانئ تصدير الخام في شرق البلاد بعدما أغلقها فصيل من حرس المنشآت النفطية على مدى عدة سنوات. وتسبب هبوط الإنتاج في شل حركة اقتصاد البلد العضو في أوبك الذي يعتمد على مبيعات النفط في جني الإيرادات.