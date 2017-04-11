النفط يتراجع من أعلى مستوى بـ5 أسابيع لتنامي الإنتاج

انخفض النفط الخام من أعلى مستوياته في خمسة أسابيع، اليوم الثلاثاء، مع ارتفاع إنتاج النفط الصخري الأميركي ليطغى على المخاوف المرتبطة بالتوترات الجيوسياسية في الشرق الأوسط وتخفيضات الإنتاج الحالية التي تهدف لدعم الأسعار.

وتراجع خام القياس العالمي مزيج برنت 20 سنتا أو 0.36% عن سعر الإغلاق السابق ليصل إلى 55.78 دولار للبرميل. وكان برنت قفز إلى أعلى مستوياته منذ السابع من مارس/آذار عند 56.16 دولار للبرميل.

وانخفض خام غرب تكساس الوسيط الأميركي 15 سنتا أو 0.3% إلى 52.93 دولار للبرميل بعدما لامس أعلى مستوياته في خمسة أسابيع عند 53.23 دولار للبرميل.

وصعد برنت في كل من الجلسات الست السابقة بينما ارتفع الخام الأميركي على مدى الأيام الخمسة الماضية.

وبلغت مخزونات الخام الأميركية مستويات قياسية في مركز التخزين في كاشينج بولاية أوكلاهوما وعلى ساحل الخليج الأميركي في الأسابيع الأخيرة وفقا لما تشير إليه بيانات الحكومة الأميركية.

لكن السوق ارتفعت بفعل التوترات التي أعقبت الضربة الصاروخية الأميركية على سوريا وإغلاق جديد لأكبر حقل نفطي في ليبيا.

وتعهدت منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) وبعض كبار المنتجين خارجها بخفض الإنتاج بواقع 1.8 مليون برميل يوميا في الأشهر الستة الأولى من 2017 للتخلص من فائض المعروض.

لكن بيانات التداول على منصة تومسون رويترز ايكون تظهر تجاوز إمدادات المعروض للطلب في معظم 2017 رغم تخفيضات أوبك والمنتجين المستقلين.