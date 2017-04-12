"نوفاك" سيجتمع بشركات النفط لمناقشة تطورات السوق

قال وزير الطاقة الروسي، ألكسندر نوفاك، إنه ينوي الاجتماع بشركات النفط الروسية في أواخر أبريل لمناقشة الوضع في سوق النفط العالمية.

وكان نوفاك قال في وقت سابق هذا الأسبوع، إن روسيا ستبدأ قريبا مشاورات مع منتجي النفط لديها بشأن إمكانية تمديد اتفاق خفض الإنتاج المبرم مع أوبك.

وتعهدت روسيا بخفض الإنتاج 300 ألف برميل يوميا في النصف الأول من 2017 بموجب اتفاق بين منظمة البلدان المصدرة للبترول "أوبك" ومنتجين من خارجها تم التوصل إليه في ديسمبر بهدف رفع الأسعار.

يذكر أن نوفاك كان أوضح في وقت سابق أن تخفيض الإنتاج سيكون تدريجيا بواقع 200 ألف برميل يوميا في الربع الأول على أن يتحقق المستوى المستهدف البالغ 300 ألف برميل يوميا في أبريل.