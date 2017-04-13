وكالة الطاقة: سوق النفط تقترب من التوازن

توقعت وكالة الطاقة الدولية وصول أسواق النفط إلى مرحلة التوازن قريبا، مع استمرار اتفاقية خفض الإنتاج ما سيؤدي إلى تحييد أثر تراجع الطلب العالمي.

وأشارت الوكالة إلى تراجع المخزونات لدى دول منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية بأكثر من 17 مليون برميل في مارس.

من ناحيةٍ أخرى، خفضت الوكالة توقعاتها لنمو الطلب العالمي خلال العام الجاري بواقع 40 ألف برميل يوميا ، إلى 1.32 مليون برميل يوميا.

وبخصوص المعروض النفطي، رفعت الوكالة توقعاتها لنمو الإمدادات من خارج أوبك إلى 485 ألف برميل يوميا، فيما رفعت توقعاتها لإنتاج الخام الأميركي إلى 260 ألف برميل يوميا.

ومن حيث التزام المشاركين في اتفاق خفض الإنتاج، قالت الوكالة إن التزام أوبك بلغت 99% في مارس.

فيما بلغت نسبة نسبة التزام كل من روسيا وعمان 64% ، ارتفاعا من 38% في فبراير.