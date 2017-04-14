زيادة حفارات النفط الأميركية قرب أعلى مستوى في عامين

زادت الشركات الأميركية عدد حفارات النفط للأسبوع الثالث عشر على التوالي، ليرتفع عدد المنصات العاملة قرب أعلى مستوى في عامين مع تعزيز شركات الطاقة إنفاقها على الإنتاج الجديد للاستفادة من ميزة تعافي أسعار النفط.

وقالت بيكر هيوز لخدمات الطاقة، الخميس، إن الشركات أضافت 11 حفارة نفطية في الأسبوع المنتهي في 13 أبريل/نيسان ليصل العدد الإجمالي إلى 683 حفارة، وهو الأكبر منذ أبريل/نيسان 2015.

وكان عدد حفارات النفط العاملة في الأسبوع المماثل قبل عام 351 منصة، وفقا لوكالة "رويترز".

ولم تسجل العقود الآجلة للخام الأميركي تغيرا يذكر اليوم الخميس، ولم تتفاعل كثيرا مع بيانات عدد منصات الحفر. وارتفعت العقود الآجلة للخام الأميركي سبعة سنتات أو ما يعادل 0.13% في التسوية إلى 53.18 دولار للبرميل.

ويتوقع محللون أن تزيد شركات الطاقة الأميركية إنفاقها على أنشطة الحفر وتضخ المزيد من النفط والغاز الطبيعي الصخري في السنوات المقبلة وسط توقعات بصعود أسعار الطاقة.

ويزعج ذلك الأمر منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) التي تحاول تقليص تخمة المعروض من الخام والمستمرة منذ أكثر من ثلاث سنوات.