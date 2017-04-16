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إيران: معظم منتجي النفط يريدون تمديد تخفيضات الإنتاج

المصدر: العربية.نت
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قال وزير النفط الإيراني بيجن نامدار زنغنه إن معظم منتجي النفط يؤيدون تمديد تخفيضات الإنتاج من قبل الدول الأعضاء في أوبك ومن خارجها، مؤكداً أن إيران ستؤيد أي خطوة من هذا القبيل.

وتشهد السوق وفرة في المعروض منذ منتصف 2014 مما دفع أعضاء أوبك ودول منتجة للنفط من خارج أوبك إلى الاتفاق على خفض الإنتاج خلال أول ستة أشهر من 2017.

وتلتقي "أوبك" في 25 مايو لبحث تمديد التخفيضات إلى ما بعد يونيو حزيران.

وقالت مصادر في منظمة "أوبك" لرويترز الشهر الماضي إن السعودية والكويت ومعظم أعضاء أوبك الآخرين يميلون لذلك إذا تم التوصل لاتفاق مع المنتجين الآخرين.

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#وزير النفط, #إيران, #أوبك, #تمديد تخفيضات الانتاج, #السعودية

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