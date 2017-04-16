تعرف على المفاجأة.. ماذا لو تم تجميد اتفاق إنتاج النفط؟

أصدرت الراجحي المالية تقريرا ناقشت فيه سيناريوهات تحرك أسعار النفط في حال مددت أوبك وشركاؤها اتفاق خفض الإنتاج، وفي حال عدم التمديد.

كما تطرق التقرير إلى نقطة التعادل لمنتجي النفط الصخري الأميركي في ظل التغييرات الحالية.

وترى الراجحي كابيتال أنه من دون تمديد اتفاق خفض الإنتاج السوق ستشهد فائضا، مع زيادة إنتاج النفط من خارج منظمة أوبك.

وقال مدير الأبحاث لدى الراجحي كابيتال، مازن السديري، في مقابلة مع قناة "العربية"، إن سعر التعادل لحقول الصخري الرئيسية بين 42 و60 دولارا للبرميل.

وأضاف السديري "رغم التفاؤل وتحسن الأسعار في 2016، لاحظنا في فبراير الماضي أن الخوف من نزول الأسعار بدأ في التصاعد، وقد تطورت وزاد الإقبال على الطاقة المتجددة".

ورأى السديري أن حجم الطلب الشهري على النفط تجاوز بشكل عام، حجم المعروض النفطي في فترة العشر سنوات حتى منتصف 2014، مما مكّن أسعار النفط من التداول في مستوى تجاوز 110 دولارات للبرميل، وقد كان ذلك يعزى إلى أن مستوى العرض في ذلك الوقت أقل من الطلب، وإلى أن اللاعبين الكبار في منظمة أوبك التي كانت تسيطر على 40%، من إجمالي المعروض النفطي العالمي، كانوا هم المحددين للأسعار.

ومن جانب آخر، رأى التقرير أنه ربما تكون هناك مخاطر في جانب العرض خلال عام 2017، في ظل عدم تمديد اتفاق أوبك لخفض الإنتاج، أو إذا ارتفع إنتاج الولايات المتحدة الأميركية من النفط، وبناء عليه، فبدون تمديد اتفاق أوبك فربما نشهد فائضا في المعروض النفطي في السوق في المدى القريب.

وأشار السديري في تعليق على الدراسة إلى أنه تم التركيز على مصادر الزيادة في المعروض النفطي والشركات المنتجة، وقال "لاحظنا أنه بين عامي 2014 و2016، هبط معدل زيادة الحفارات وارتفعت كفاءة الإنتاج، إلا أن تكاليف إنتاج النفط الصخري بقيت بين 52 و60 دولارا باستثنار برمينيا فقط، فيما تكلفة الإنتاج من النفط الرملي كانت عند 42 دولارا، وخلال الفترة الأخيرة تم بيع أصول كبيرة من النفط الصخري لترشيد التكاليف، وانخفضت كمية الإنتاج من 5.2 مليون برميل إلى 4.7 مليون برميل".

ولفت السديري إلى أن الطلب على البترول أغلبه أو أكثر من 50% من قطاع المواصلات وهو في دول آسيا، والتصنيع 30%، إلا أن ما يرفع أسعار النفط بشكل كبير هو الطلب المفاجئ والكبير.

ورأى السديري أن سعر النفط في الميزانية السعودية عند 50 دولارا يعتبر منطقيا جدا، ومن المتوقع أن نرى زيادة في الإنفاق الحكومي.