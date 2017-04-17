العراق يستكمل إصلاحات بمرفأ البصرة واستئناف تحميل النفط

قال مسؤولان في شركة نفط الجنوب العراقية التي تديرها الدولة، إنه تم أمس الأحد، استكمال أعمال إصلاح في رصيف شحن بميناء البصرة النفطي تضرر نتيجة اصطدام ناقلة به الشهر الماضي.

ولم تتأثر صادرات الخام من ميناء البصرة جراء الحادث الذي وقع يوم 24 مارس حين تسببت الرياح القوية في انحراف ناقلة خام عملاقة واصطدامها في الرصيف رقم واحد.

وتابع المسؤولان في الشركة أن الناقلة التي تبلغ حمولتها مليون برميل ترسو عند الرصيف منذ وقت مبكر من صباح اليوم، وتحمل شحنة من الخام الخفيف.

ويصدر العراق، ثاني أكبر منتج في منظمة أوبك بعد السعودية، معظم الخام من منطقة البصرة في الجنوب. وتقدر طاقة التحميل في الميناء بنحو 1.8 مليون برميل يوميا.