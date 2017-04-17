الفالح: سنحافظ على توازن سوق النفط مهما تطلب من وقت

قال وزير الطاقة السعودي، المهندس خالد الفالح، في مقابلة مع قناة "العربية"، إن مستوى التزام منتجي النفط من داخل منظمة أوبك وخارجها بالاتفاق العالمي على خفض الإنتاج يتجاوز المئة بالمئة.

وأضاف الفالح خلال المقابلة على هامش مؤتمر حول الاستثمار في #الطاقة_المتجددة أنه يرى توافقا داخل منظمة البلدان المصدرة للبترول #أوبك بشأن تحقيق الاستقرار في سوق النفط، وإن المنتجين سيفعلون كل ما يلزم لتحقيق هذا الهدف، سواء استغرق ذلك 6 أشهر أو أكثر.

"متفقون على فعل ما يلزم لتحقيق #التوازن، مهما تطلب من وقت".

ولفت الفالح إلى أنه من المبكر جدا الحديث عما إذا كانت الضرورة تستدعي تمديد اتفاق الـ6 أشهر الخاص بالإنتاج لما بعد يونيو.

وقال الفالح "رأينا في الأسبوع الماضي انخفاض المخزونات في أميركا، وقد كان لهذا ثقل واضح على الأسواق، والالتزام من قبل مجموعة المنتجين أكثر من 100%، وتوجد دول التزمت بأكثر من حصتها، وفي المقابل هناك دول لم تقم بالدور المطلوب منها، ويوجد اجتماع هذا الشهر للجنة مراقبة الأسعار".

وأوضح الفالح "ما أسمعه وما أراه أن هناك اتفاقا على فعل ما يلزم، وسنقوم بما هو ضروري للوصول إلى الهدف، والهدف لم يكن 6 أشهر أو سنة، بل كان عودة التوازن لسوق النفط، وسنقوم بما هو ضروري لصحة الأسواق والاستثمار، خاصة أن هناك انخفاضا في عدة مصادر تقليدية، ونحرص على المشاريع المستقبلية لتحقيق التوازن في الطاقة الانتاجية، وننظر في المملكة لما ستكون عليه الأسواق بعد سنتين أو 3 أو 4 سنوات، وهو ما يتطلب تدفقات استثمارية، وسنكون حذرين في اتخاذ القرار، وسننظر للأمر بشمولية".